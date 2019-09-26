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رياضة

مواجهة صعبة لليفربول.. وموقعة مثيرة بين مان يونايتد وتشيلسي فى كأس كارباو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:46 ص
محمد صلاح مع ليفربول
محمد صلاح مع ليفربول
محمد رشاد
أجرت بطولة كأس كارباو قرعة دور الـ16 من البطولة، بعد نهاية مباريات دور الـ32 مباشرة، من أجل التعرف على منافسات المرحلة المقبلة من المسابقة.

وأسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، عن عدة مواجهات، في الدور الذي ينطلق في أواخر أكتوبر المقبل.

وجاءت القرعة لتوقع أرسنال في مواجهة صعبة أمام ليفربول على ملعب "أنفيلد"، فيما يستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" مواجهة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وفي باقي المباريات، يستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب ساوثهامبتون، ويلعب إيفرتون مع واتفورد، وكروالي تاون مع كوليشستر يونايتد، فيما يستضيف أوكسفورد يونايتد فريق ساندرلاند، ويلعب أستون فيلا مع وولفرهامبتون، وبيرتن ألبيون مع ليستر سيتي.

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