فيديو نادر.. ملكة بريطانيا ترقص مع الأميرة ديانا

شاركت العائلة الملكية متابعيها بفيديو على حسابها في انستجرام في تسعينيات القرن الماضي، تظهر فيه ملكة بريطانيا لأول مرة وهي ترقص في حفل بالمورال السنوي، تم التقاط الفيديو في عام 1991، للملكة إليزابيث وهي ترقص مع الأمير أندرو والأمير تشارلز ومع الأميرة الراحلة ديانا.





يبدأ المقطع بالملكة في ثوب أزرق وحزام أحمر من الترتان بالإضافة إلى تاجها، وهي تشير بإصبعها إلى برايس فيليب ثم تأخذ يديه وترقص معه، قبل أن تلتفت إلى الأميرة ديانا وهي ممسكة بأيدي الضيوف وتشاركهم الرقص، وفقًا لـ"دايلي ميل".





كانت الأميرة ديانا ترتدي فستانًا أنيقة، بأكمام واسعة، مبتهجة بالحفل وضاحكة، ثم يمسك أفراد العائلة المالكة كلهم بيدي بعضهما ليلتفوا في دائرة حول الملكة إليزابيث، حيث تجد نفسها في منتصف عائلتها، وتبدأ بالرقص والدوران كالأطفال.





أخذ المتباعون على حساب انستجرام في شكرهم على مشاركة تلك اللقطات النادرة، حيث تأثر الكثيرون برؤية الأميرة المحبوبة الراحلة «ديانا» في لقطة نادرة وجديدة، وعلق أحد المستخدمين بأن تلك اللحظة من أكثر "الأوقات المبهجة".



