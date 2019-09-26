البورصة المصرية: لا نقيم الأداء بشكل يومي وأسواق المال العالمية بها تقلبات منذ 2008

قال محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، إن البورصات لا يتم تقييمها باليوم، وأسواق المال لا يتم تقييمها باليوم كذلك على الإطلاق، ولا يصح أن نصرح بأن هناك اتجاهًا عامًا للخسارة أو المكسب.





وأضاف محمد فريد صالح، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه عبر تعاملات غير المصريين في سوق الأوراق المالية المصرية نستطيع أن نتعرف إلى اتجاهات رؤيته لاستثمار متوسط الأجل وطويل الأجل في أسواق المال.





وتابع محمد فريد صالح، "تعاملات غير المصريين في سوق الأوراق المصرية في الفترة من 2011 وحتى 2013 كانت بالسالب، ولكن أول يوليو 2013 وحتى نوفمبر 2016 بدأ المستثمر يرى أن الأداء الاقتصادي في مصر في تحسن، ومن نوفمبر 2016 تعاملات غير المصريين في السوق المصرية حققت صافي مشترين بـ 16 مليارًا على مستوى سوق الأسهم".





وأكمل محمد فريد صالح حديثه، قائلًا "سوق السندات التي تدخل في أوراق الدين الحكومية، حققت حتى نوفمبر 2016 صافي مشتريات لغير المصريين، مليار ونصف جنيه، ولكنها الآن حققت 36 مليار جنيه في مشتريات في سوق السندات، وهو ما يعكس رؤية المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري وأداء الشركات".



