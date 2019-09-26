ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سعد رمضان يحصد 7.25 مليون مشاهدة بـ كليب أنت وأنا ..فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:42 ص
سعد رمضان
سعد رمضان
سعيد فراج
حصدت أغنية أنت وأنا، للفنان اللبناني سعد رمضان، التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، 27 أغسطس الماضى 6 ملايين و253 ألف مشاهدة.

أغنية أنت وأنا من كلمات علي المولى، وألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد، والكليب من إخراج هادي عواضة.

يُذكر أن أحدث أعمال سعد رمضان الفنية، كان كليب «شو محسودين»، الذي طرحته روتانا عبر يوتيوب في بداية يناير 2019، وهو من كلمات علي المولى، ألحان: جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد.

وحققت أغنية "شو محسودين" لـ سعد رمضان، ملايين المشاهدات على يوتيوب، واجتازت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، لتصبح الأغنية الأكثر نجاحًا في الألبوم الأخير، ليستقر عليها كـ فيديو كليب.

واحتل سعد رمضان، المرتبة الأولى في لبنان بأغنية "شو محسودين"، والتي تصدرت كل الأغاني في لبنان عبر تطبيق "ديزر" للموسيقى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أغنية إنت وأنا لـ سعد رمضان تتجاوز الـ3 ملايبن مشاهدة.. فيديو

سعد رمضان يحصد 3.6 مليون مشاهدة بـ إنت وأنا.. فيديو

سعد رمضان يقترب من 4 ملايين مشاهدة بـ إنت وأنا.. فيديو

سعد رمضان يحصد 4 ملايين مشاهدة بـ إنت وأنا.. فيديو

سعد رمضان يحصد 4.4 ملايين مشاهدة بـ إنت وأنا.. فيديو

سعد رمضان يحصد 4.7 مليون مشاهدة بـ إنت وأنا.. فيديو

ترشيحاتنا

قصة حقيقية.. اللعنة عاقبت لصوص مقبرة هذا الفرعون .. صور

ميتشو: شرط وحيد لعودة كريم بامبو إلى تشكيل الزمالك الأساسي.. تعرف عليه

أبرزهن غادة عادل.. 6 فنانات الأكثر إثارة للجدل في الجونة.. تفاصيل

هل يجب تدليك القدم باليد في أثناء الوضوء أم يكفي وضعها تحت الماء؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

بـ 4 كاميرات وميزة التقريب البصري.. جالاكسي إس 11 بمواصفات خيالية

20 جهازا .. سقوط مضيف جوي بـ مطار القاهرة يهرب هواتف آيفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بفستان جريء.. نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة فى الجونة.. صور

ياسر جلال يعلن عن مسلسله الجديد فى رمضان القادم.. صور