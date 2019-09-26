قصة نجاح.. ابن أسوان الأول على مسابقة الخطابة لجامعة هيروشيما اليابانية ..صور

قصص نجاح يسطرها دائمًا أبناء محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى فى كل المحافل والمسابقات المحلية والدولية التي يشارك فيها ملوك البشاشة والطيبة اللامحدودة التي يشيد بها كل زائر لعروس الجنوب .



وفى هذا الصدد تلقى " صدى البلد" الضوء على أحد هذه قصص النجاح لطالب الفرقة الثالثة بكلية الألسن بجامعة أسوان سيد تميم والذى فاز بالمركز الأول فى مسابقة الخطابة التى نظمتها جامعة هيروشيما مؤخرًا بالتعاون مع السفارة اليابانية فى القاهرة .



وقال الطالب سيد تميم بأن المسابقة شهدت منافسة قوية بين عشرات الطلاب من دارسى اللغة اليابانية فى جامعات أسوان والقاهرة وعين شمس والأزهر وبنها وجامعة مصر ، وكانت المسابقة بعنوان "صرخة من أجل السلام " .



وأضاف أنه فاز من خلال هذه المسابقة بمنحة دراسية لمدة أسبوعين فة جامعة هيروشيما باليابان خلال شهر فبراير القادم وذلك فى ظل الإتفاقية الموجودة بين جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وبين جامعة هيروشيما فى مجال التبادل الطلاب والعلمى .



وأوضح سيد تميم بأن المرحلة الأولى من المسابقة بدأت يوم 6 أغسطس الماضى بمناسبة ذكرى قنبلة هيروشيما ، وكان يشارك فيها 40 طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات المصرية ، وتم تصعيد 14 طالبًا منهم للتصفيات النهائية التى أقيمت يوم السبت الماضى حيث تحدث كل طالب باللغة اليابانية لمدة خمسة دقائق عن الحرب والسلام ، وتم إختياره للفوز بالمركز الاول فى هذه المسابقة من قبل لجنة التحكيم المكونة من أساتذة من اليابان .



وأشار تميم أنه تحدث خلال هذه المسابقة عن الخسائر التى تنجم عن الحروب ومنها ضحايا قنبلة هيروشيما التى أودت بحياة حوالى 250 الف شخصًا ، لذا يجب أن يفكر القادة كثيرًا فى الأطفال والأبرياء قبل إتخاذ قرار الحرب لأنهم هم الذين يدفعون ثمن هذه الحروب ، وأيضًاوايضا يجب أن تتعاون الأجيال الحالية مع بعضها البعض من أجل نشر ثقافة السلام والتعايش السلمى .



وأضاف محمود سليمان معيد بقسم اللغة اليابانية بكلية الألسن بجامعة أسوان أن المسابقة كانت تتضمن أيضًا مشاركة فريق تشجيع لكل متسابق يتكون من زملائه فى قسم اللغة اليابانية ، ونجح فريق التشجيع بجامعة أسوان فى الفوز بأفضل فريق على مستوى المسابقة عقب تقديمهم لعرض مسرحى وأغنية يابانية ، وحصل أعضاء الفريق علي تذاكر مجانية لحضور مهرجان الخريف الياباني بالقاهرة ، كما فاز فريق المتطوعين في جامعة أسوان أيضًا بأفضل متطوعين على مستوى الجامعات المصرية .



وتابع بأن قسم اللغة اليابانية فى كلية الألسن بجامعة أسوان تم إفتتاحه فى عام 2013 ، ويحظى بدعم كبير من الدكتور ناصر عبد الرازق عميد الكلية ، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان الذى يحرص على حضور كافة الفعاليات التى يشهدها القسم خاصة الإحتفال باليوم الثقافى اليابانى .