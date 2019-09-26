بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

نشرت صفحة Cairo Zoom صورا من فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة لعام 2019، وظهر فى إحدى الصور الفنان آسر ياسين، بصحبة زوجته أثناء مشاركتهما فى هذا الحدث.



خطفت زوجة آسر ياسين بإطلالة كلاسيك، مرتدية فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة باللون الميتالك، واتسم التصميم بحزام رفيع حول منطقة الخصر، وانتعلت صندلا ذا كعب عال وحقيبة صغيرة الحجم باللون الفضى.



ونسقت مع إطلالتها بعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها، ووضعت مكياج هادئا متناسقا مع ملامحها، كما اختارت تسريحة شعر رقيقة وجذابة.



