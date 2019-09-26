فان دايك يكشف عن دور والدته في إنقاذ حياته من الموت

كشف فان دايك، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الهولندي، عن تفاصيل مرضه الشديد وهو بعمر الـ 21 عاما، مؤكدًا أن والدته كانت لها دور كبير في إنقاذ حياته.





وأكد فان دايك، في تصريحات لمجلة "فور فور تو"، أن والدته هي السبب الأول في إنقاذ حياته، حيث كان يقترب بشدة من الموت وفكر جديا في كتابة وصيته.





وأضاف فان دايك، أنه كان يعاني من مرض شديد والمحاليل معلقة بجسده بالكامل وغير قادرة على القيام بأي نشاط، مشددا على أنه فكر جديا في كتابة وصيته نظرا لسوء حالته.





وتابع فان دايك، أن والدته هي التي أصرت على ذهابه للمستشفى والبقاء بها على الرغم من تأكيد الأطباء أنه لا يعاني من أي أمراض خطيرة.





وأكمل فان ديك أن الأمر في البداية بدا وكأنه أنفلونزا بسيطة وهو ما أكده الأطباء ولكن والدته هي التي اصرت على بقائه في المستشفى.



