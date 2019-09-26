هتقع علينا.. سكان شارع بدر الدين بالدقى يطالبون بإزالة الأشجار المعمرة

طالب أهالى شارع بدر الدين بالدقي بمحافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بإزالة الأشجار المعمرة في الشارع، والتى يتوقعون سقوطها في أى وقت ما يسبب خطرا مستمرا عليهم أثناء خروجهم للعمل أو الوقوف بالشارع، إضافة إلى القلق الذى يلازمهم على أطفالهم.



ويقول عم خالد، أحد سكان الشارع فى رسالته: "الشجر لو وقع علينا هيموتنا، وقدمنا بلاغات عنها أكثر من مرة، ومحدش سائل فينا، بقينا بنخاف نقرب منها، غير أن الفروع بتاعتها كل فترة بتقع منها، وأكثر من مرة في ناس كانت هتموت بسببها، ومن سنة وقع فرع علينا وأتلف عربيات الناس، وإحنا مش عارفين نعمل إيه".



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

