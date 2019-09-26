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بين الناس

أهالى كفر منصور بالقليوبية يستغيثون من الصرف الصحى

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:12 ص
صدى البلد
وسام مختار
شكا أهالى كفر منصور مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وهى قرية كبيرة بأول حدود مركز كفر شكر، بعد مركز بنها مباشرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها القرية منذ سنوات.

وقال شادى عصام فى رسالته : منذ سنوات ونحن نعاني من مشكلة المجاري وبات أطفالنا عرضة للمخاطر والأمراض، فقد بدأت أعمال الحفر وخطوات مشروع الصرف الصحي في كل القرى المجاورة، وانتهت بقرى كفر سعد وميت راضي وجمجرة التابعين لمركز بنها، ويستمتعون بخدمة الصرف الصحي، قرى كفر عامر ورضوان وكفر على انتهت بالفعل من أعمال الحفر، ويتبقى فقط أمر التشغيل، إلا قرية كفر منصور متأخرة في كل هذا، خطوط الصرف الصحي للقرى المجاورة تمر من شوارع القرية وفي بعض الأوقات ينكشف غطاء محابس الصرف الصحي، وهو ما يعرض الأطفال وضعاف البصر للخطر الشديد، وسبق أن سقط بعض الأطفال في هذا الحجر، ولكن العناية الإلهية أنقذتهم من الموت المحقق، مناشدا المسئولين بإيجاد حل لتلك الأزمة فى أقرب فرصة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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