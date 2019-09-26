علامات أولية تنذر بإصابة طفلك بمرض الصرع.. أبرزها الصداع المستمر

قال الدكتور أحمد جمال، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والجراحات التخصصية والدقيقة، إن الصرع من الأمراض المنتشرة على نطاق واسع، وبشكل ملحوظ للغاية.





وأضاف جمال، أن الصرع لا يمكن ان يصيب فئة واحدة، لكنه يمكن ان ينتشر بين فئات العمر المختلفة، ويمكن ان يصيب الصرع الطفل للعديد من الاسباب، ويمكن للام من هذه الأعراض والعلامات ان تكتشف اصابة طفلها بمرض الصرع.





وتابع جمال في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" الاخباري، أن أبرز الأعراض الأولية التي يمكن ان تظهر على الطفل ويمكنها ان تنذر الام، وتشير الى إصابة طفلها بالصرع، هو الشكوى المستمرة من الصداع.





وأكد جمال أن الصداع الناتج عن الصرع لا يمكنه ان يختفي مع العلاجات العادية، والتي نستخدمها لعلاج الصداع، وهو أحد الأعراض شيوعا، وأكثرها حدوثا بين مرضى الصرع.





فيما أشار استشاري المخ والأعصاب إلى أن من ابرز الاعراض التي يمكن ان تظهر على مريض الصرع، حدوث حركات لا اراديه في احد الاطراف او الفم والعين او حدوث تشنجات بصورتها المعروفة بين الناس او فقدان الوعي لبرهه من الزمن.



