ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقيب محامي طرابلس: إنجازات نقابة مصر نموذج يجب أن يحتذى به عربيا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:56 ص
المؤتمر السنوي لنقابة
المؤتمر السنوي لنقابة المحامين
حمادة خطاب
أعرب محمد المراد، نقيب محامي نقابة طرابلس بدولة لبنان، بالنيابة عن نقباء محامين العرب الحضور بافتتاح مؤتمر السنوي لمحامى مصر، عن مدى تقديره وإعجابه بسامح عاشور نقيب النقباء في مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وشكره الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر.

وقال "المراد"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين السنوي، المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، وعقدت جلسته الافتتاحية مساء الأربعاء، إن محامي مصر يشكلون بالعالم العربي قوة كبرى على المستوى القانوني، إضافة لدورهم على مستوى الدفاع في القضايا العامة والقضايا الحقوقية.

وأضاف، أن مصر أنجبت كبار المحامين، وأنجبت فكرة المحاماة منذ ما قبل الميلاد، كما أنجبت نقابة المحامين للدفاع عن شعب مصر، وقضايا الوطن والأمة العربية، وهناك إنجاز عظيم تتفرد فيه نقابة مصر، وتتقدم عن سواها بفعل رجال كبار أعطوا معاني للنضال والدفاع عن حرية وكرامة واستقلال المحامي وسيادة القانون.

وأكد نقيب محامي طرابلس، أن نقابة المحامين في مصر استطاعت على مدى من العقود أن تقدم الكثير من أجل الكرامة الإنسانية ومن أجل كرامة المحامين منذ عام 1912 وحتى الآن، وهذا العام المثقل بالإنجازات العظيمة، بفعل العظماء من محام مصر بقيادة النقيب سامح عاشور.

وشدد أن نقابة محامي مصر تدافع عن قضايا الأمة، وخاصة قضية فلسطين، تلك القضية المحورية المركزية على مستوى الأمة"، مشيرا: "النقيب سامح عاشور يدافع عن كرامة المحاماة، فمبارك لكم هذا الانجاز في أن تتشارك المحاماة مع القضاء في تحقيق العدالة، وذكرها في الدستور المصري، فهو عمل فريد، ونموذج لنقابتنا العربية يجب أن نتحذى به، لأننا جسم واحد متواجد بين شعب واحد بالمنطقة العربية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. انطلاق المؤتمر السنوي للمحامين برئاسة "عاشور" ومشاركة 6500 محام

نقيب المحامين يتفقد سرادق المؤتمر السنوي للنقابة قبل ساعات من انطلاقه.. صور

عاشور يصل الغردقة تمهيدا لافتتاح المؤتمر السنوي للمحامين

ترشيحاتنا

بالدليل.. مضبوطات على هاتف أحد المقبوض عليهم تؤكد تلقيه أموالا من قطر للتظاهر ..شاهد

فيديوجراف | حقيقة طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته

سب الشعب..تسريب صوتى لـ بهجت صابر يفضح مخططات جماعة الإخوان

أهداف أستون فيلا أمام برايتون بمشاركة المحمدي وتريزيجيه

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

هنحتل الجيش والشرطة.. آخر هذيان الهارب محمد على .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روب ولا فستان.. ليلى علوى بإطلالة غير تقليدية فى مهرجان الجونة

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة