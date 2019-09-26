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منوعات

عودة الصوت العذب.. شاهد أول ظهور لإمام المسجد النبوي بعد تعرضه لـ جلطة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:42 ص
الحذيفي
الحذيفي
عزة عاطف
نشر أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإمام وخطيب المسجد النبوي يظهر فيه بصحة جيدة وقد ملأ وجهه النور، وذلك لطمأنة الناس عليه بعد تعرضه لجلطة دخل على أثرها إلى المستشفى منذ أيام.

كان خبر إصابة الشيخ «علي الحذيفي»، إمام المسجد النبوي، بتلك الوعكة الصحية في سن الـ72 عامًا أثار تعاطف الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، فصوته العذب يرن في أذن كل مسلم، حيث أرادوا معرفة آخر تطورات حالته الصحية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على جميع المنصات، ويبدو أن الناشر كان في زيارة إلى منزل الإمام للاطمئنان على صحته، حيث دخل الإمام إلى الصالة أو المقعد وحيا الرجل الذي سلط الكاميرا على الحذيفي قائلًا إنه "في صحة أفضل".

تم تعيين الحذيفي إمامًا وخطيبا للمسجد النبوي في عام 1979، ونقل بعد ذلك إلى المسجد الحرام 1981، ثم أعيد إمامًا وخطيبًا مرة أخرى للمسجد النبوي في العام التالي، وظل في منصبه حتى اليوم.
عودة الصوت العذب.. شاهد أول ظهور لإمام المسجد النبوي بعد تعرضه لـ جلطة

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