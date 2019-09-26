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أخبار العالم

مسئول كردي: أردوغان أمام الأمم المتحدة يدين الآخرين ويلقي معارضيه في السجن

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:17 ص
اردوغان
اردوغان
أ ش أ
انتقد عضو اللجنة الكردية لحقوق الإنسان جوان يوسف، خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، قائلًا إنه "في الوقت الذي يأتي فيه أردوغان إلى الجمعية العامة لإدانة الآخرين يلقي بالبرلمانين والمعارضين الأتراك في السجن".
واستغرب جوان يوسف - خلال حوار بثته قناة "الحرة" الفضائية اليوم الأربعاء - مضامين خطاب الرئيس التركي، وكيف يسمح لمثل هذه الخطابات أن تلقى من منبر الجمعية العامة، قائلًا "هو يدين إسرائيل لكن في نفس الوقت يحتل عفرين ويتوسع في سوريا ويهدد بتوسيع منطقة أمنة".
وأضاف الناشط الكردي "إن خطاب أردوغان لا يحتاج إلى تعليق فهو يكيل بمكيالين، وعندما يتعلق الأمر بالمسالة الكردية فالرئيس التركي لديه مقاييس مختلفة".
من جهته، اعتبر المحلل التركي جواد جوك، أن تصريحات أردوغان تأتي للاستهلاك فقط، فعندما يقول أنه يدين إسرائيل فذلك يدخل في إطار ما يعرف بـ"التصريحات النارية"، إذ بالمقابل تشهد التجارة بين البلدين ارتفاعًا كبيرًا، ويشرف مقربون من الحكومة التركية على الاستيراد من إسرائيل.
وأضاف جوك "أرودغان يدين إسرائيل في العلن ولكن يسمح بالتجارة معها في الخفاء، كما أن أردوغان يستغل الجمعية العامة لإطلاق تصريحات تناقض الواقع".

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