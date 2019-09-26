تحكم فى انفعالاتك .. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 26 سبتمبر

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 26 سبتمبر، وفقًا لـ علم الأرقام.



وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 26 سبتمبر، فإن ذلك يعني أن لديك روحا واقعية وصادقة.. أنت أيضا محب للحياة وتبحث عن الكمال.. تبني على أسس قوية وصلبة وهدفك هو تحقيق الثبات والدوام في كل شيء.



نصحت عبير فؤاد مواليد 26 سبتمبر بأن هذا العام أنت تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.