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مرأة

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:38 ص
بين الغرابة و الجرأة
بين الغرابة و الجرأة .. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من
هاجر هانئ
شهد اليوم السابع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائى باقة متنوعة ومختلفة من إطلالات النجمات، فقد أثارت بعضهن الجدل حول التصميمات والأزياء اللاتى ظهرن بها على السجادة الحمراء سواء ظهورهن بفساتين جريئة أو بملابس غريبة وغير تقليدية.

فضلت بعض النجمات الظهور بفساتين غير تقليدية وغريبة سواء باستخدام الأقمشة الغريبة أو الرسومات وقصات الفساتين غير المعتادة، مثل المذيعة بوسى شلبى والفنانة ليلى علوى وأمينة خليل وبشرى وأروى جودة ولقاء الخميسى.

واختارت بعض النجمات أن يخطفن الأنظار بفساتينهم الملفتة والجريئة، مثل الفنانة نجلاء بدر ومى عمر ودرة ونسرين طافش وصبا مبارك.
بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة
بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة
بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة
بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة
بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة
بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة
بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة
بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة
بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة
بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة
بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة
بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة
بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة
بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

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