محافظ جنوب سيناء: 20 مليار جنيه تكلفة تطوير شرم الشيخ خلال 4 أعوام

التقي خالد فودة محافظ جنوب سيناء، طلبة قسم العمارة بالجامعة الألمانية في ختام زيارتهم لمدينة شرم الشيخ وبعض أعضاء هيئة التدريس، في إطار إعداد مخطط لتطوير جزء من طريق السلام بطول 4.5 كم كمشروع للتخرج، ضمن مشروع تنفيذ تطوير خليج نعمه بتكلفة 500 مليون جنيه.



واستعرض المحافظ مشروعات تطوير المحافظة، خاصة خلال الأربع سنوات الماضية، بتكلفة إجمالية 20 مليار جنيه، دعمًا من الدولة للسياحة بمدينة شرم الشيخ، والتي شملت الطريق الدولي من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى شرم الشيخ، بالإضافة للطرق والكباري وقاعة المؤتمرات الجديدة بغرض تحويل شرم الشيخ لمدينة مؤتمرات عالمية، وكذلك تجميل وإنشاء الميادين وتطوير منطقة السوق القديم وطريق السلام وإنشاء جامعة الملك سلمان الدولية.



كما استعرض فودة، الرؤية المستقبلية لشرم الشيخ وإنشاء مارينا لليخوت خلف المركز الدولي للمؤتمرات، وإنشاء نفق تحت قناة السويس، منوهًا باستقبال شرم الشيخ لمؤتمرات دولية ضخمه منها مؤتمر الراديو الذي يستمر لمدة 5 أسابيع تبدأ من 21 أكتوبر من العام الجاري، بمشاركة وفود من 170 دولة، ومنتدي شباب العالم في ديسمبر 2019 ومؤتمرات أخرى، وكذلك ملتقى التسامح الديني الذي سيعقد بسانت كاترين في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر من العام الجاري بحضور وزراء وأكثر من 40 سفير وممثلي جميع الطوائف الدينية.