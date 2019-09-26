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فن

في عيد ميلادها.. قصة مشيرة إسماعيل من الرقص في المراهقة وحتى الحجاب

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:36 ص
مشيرة إسماعيل
مشيرة إسماعيل
سعيد فراج
تحتفل اليوم الفنانة وراقصة الفنون الشعبية مشيرة إسماعيل، بعيد ميلادها الـ67، حيث وُلدت في مثل هذا اليوم من عام 1950، وبدأت مشوارها الفني وهي طفلة، وشاركت في برامج الإذاعة والتلفزيون، ثم عملت كراقصة استعراضية، وبعد ذلك اتجهت للتمثيل. 

ظهرت مواهب مشيرة إسماعيل، الفنية وهي مازالت طفلة صغيرة، فألحقتها أسرتها في برامج الأطفال بالإذاعة والتليفزيون، لتلفت نظر المخرج حسين كمال، ليرشحها للانضمام إلى فرقة الفنون الشعبية عام 1966 ويتبني موهبتها الفنان علي رضا مؤسس الفرقة، الذي تأكد من قدراتها الفنية رغم صغر سنها فقد كان عمرها لم يتعد الـ16 عامًا.

تألقت مشيرة كراقصة استعراضية، حيث برعت من خلال التابلوهات الراقصة التي كان يصممها الفنان محمود رضا، وشقيقه علي رضا؛ لتتحول بموهبتها إلى مجال أوسع وتجول في ميدان أوسع، وهو مجال التمثيل، وتألقت على خشبة المسرح أمام الزعيم عادل إمام في مسرحيته الأشهر «الواد سيد الشغال».

كما تألقت في الأعمال الدرامية سواء كان ذلك في السينما أو في التليفزيون منها الكبير قوي والبوسطجي والشوارع الخلفية وحتى آخر العمر وإحنا بتوع الأتوبيس وزمن حاكم زهران والمدمن واذكريني وأبنائي الأعزاء شكرا والإمبراطور.

كانت مشيرة إسماعيل اعتزلت الفن لمدة 6 سنوات ارتدت فيها الحجاب لتعود مجددا للوقوف أمام كاميرات الفيديو من خلال مشاركتها الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل «الخانكة» الذي كان ضمن السباق الرمضاني الأسبق.

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