3 مشروبات شهيرة لعلاج نزلات البرد

يصاب العديد بنزلات البرد، خاصة في فصل الشتاء وبطبيعة الحال ترغب كل أم في حماية أطفالها من البرد والأمراض الأخرى، فمن الجيد معرفة أنه يمكن مكافحة البرد بمشروبات دافئة متوفرة لدى الجميع مثل النعناع، فسنعرض أشهر تلك المشروبات حسب ما اشار له موقع "web MD"



- الشاي الأخضر:-

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة المفيدة التي تقوي جهاز المناعة لمكافحة العديد من الأمراض خاصة البرد والانفلوانزا، كما أنه مفيد للحماية من مرض السرطان.



- الليمون الدافئ :-

من أشهر المشروبات لمكافحة البرد هو الليمون الدافئ لأنه يحارب الفيروسات ويساعد فى طرد السموم ويقوم بتقوية الجهاز التنفسي.



- النعناع :-

يعتبر النعناع من أكثر المشروبات المفيدة في كثير من الأمور وليس مكافحة البرد فقط، كما أنه له دور كبير في الحفاظ على حركة الجهاز الهضمي، كما أنه مهدئ ومسكن ومضاد للتشنج.