تدمر البطارية.. آبل تحذر عملاءها من الشاشات غير الأصلية على أجهزة آيفون الجديدة

نشرت شركة آبل، مستند دعم جديدا تقول إن هواتف iPhone 11 و 11 Pro و 11 Pro Max تطلع العملاء، على تحذير إذا قاموا بتغيير شاشة هواتفهم بأخرى غير أصلية.





وقالت آبل "إذا كنت بحاجة إلى استبدال شاشة آيفون iPhone الخاصة بك، فمن المهم أن يتم إصلاحها بواسطة الفنيين المعتمدين الذين يستخدمون شاشات آبل Apple الأصلية".





وأضافت "قد لا تتبع عمليات الاستبدال التي لا تقوم بها شركة آبل Apple أو مقدمو الخدمة المعتمدون أو الفنيون المعتمدون إجراءات السلامة والإصلاح المناسبة وقد تؤدي إلى وظائف أو مشكلات غير ملائمة بجودة الشاشة أو أمانها".





ووفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني، تتطرق آبل Apple بهذه الخطوة إلى قائمة غسيل للمشاكل التي قد تنشأ إذا تم تبديل الشاشة بطريقة خاطئة أو بجزء غير أصلي ، مثل مشاكل اللمس المتعدد ، أو مشاكل دقة ألوان الشاشة ، والسطوع ، أو فشل True Tone في العمل بشكل صحيح.





ولفتت آبل إلى المشاكل التي تسببها الشاشات الغير الأصلية لباقي أجزاء الهاتف قائلة: "بالإضافة إلى ذلك، قد تترك الإصلاحات التي لا تحل محل البراغي أو الكرايات بشكل صحيح أجزاء فضفاضة قد تتسبب في تلف البطارية أو التسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث إصابة".



