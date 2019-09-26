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مرأة

خطأ فادح نرتكبه يزيد من كهرباء المخ.. لن تصدق

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:53 ص
كهربا زيادة على المخ
كهربا زيادة على المخ
آية التيجي
قال الدكتور أحمد جمال استشاري جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري والجراحات التخصصية والدقيقة، إن مصطلح كهرباء زيادة على المخ، يمكن ان يقال بيننا، ولكن اغلب من يقولونه لا يفهمون معناه الحقيقي.

وأوضح جمال أن كهرباء زيادة على المخ تعني ان هذا الشخص مصاب بالصرع، وذلك لان الصرع يعتمد على تغير  إشارات المخ، وتغيير إشارات المخ يمكن ان ينتج عنها مجموعة من الأعراض، وتشمل:

١- الصداع.
٢- فقدان الوعي.
٣- التشنجات.

وأكد جمال في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه يمكن الوقاية من الصرع وكهربا الزيادة بالبعد عن بعض العادات الخاطئة، والتي يقع فيها اغلبنا، ومن أهمها: البعد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية، والتي انتشرت بيننا بشكل واسع.

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