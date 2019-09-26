خطأ فادح نرتكبه يزيد من كهرباء المخ.. لن تصدق

قال الدكتور أحمد جمال استشاري جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري والجراحات التخصصية والدقيقة، إن مصطلح كهرباء زيادة على المخ، يمكن ان يقال بيننا، ولكن اغلب من يقولونه لا يفهمون معناه الحقيقي.





وأوضح جمال أن كهرباء زيادة على المخ تعني ان هذا الشخص مصاب بالصرع، وذلك لان الصرع يعتمد على تغير إشارات المخ، وتغيير إشارات المخ يمكن ان ينتج عنها مجموعة من الأعراض، وتشمل:





١- الصداع.

٢- فقدان الوعي.

٣- التشنجات.



