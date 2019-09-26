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أخبار العالم

رئيس الوزراء الكويتي: الخليج العربي تعرض لأعمال إرهابية هددت حرية الملاحة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
الشيخ جابر المبارك
الشيخ جابر المبارك الصباح
أحمد قاسم
قال رئيس وزراء الكويت، الشيخ جابر المبارك الصباح، اليوم الخميس، إن منطقة الخليج العربي تعرضت لسلسلة من الأعمال الإرهابية والتخريبية هددت حرية الملاحة. 

وأضاف الشيخ المبارك خلال كلمة ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة، "نجدد إدانتنا للهجمات الإرهابية التي طالت منشآت شركة أرامكو السعودية ونؤكد موقفنا الداعم لكافة الإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها".

وتابع: "قضية فلسطين تحتل مكانة عالية في عالمنا العربي والإسلامي وبقاءها دون حل يزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة"، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضح رئيس الوزراء الكويتي أنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967.

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