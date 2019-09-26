رئيس الوزراء الكويتي: الخليج العربي تعرض لأعمال إرهابية هددت حرية الملاحة

قال رئيس وزراء الكويت، الشيخ جابر المبارك الصباح، اليوم الخميس، إن منطقة الخليج العربي تعرضت لسلسلة من الأعمال الإرهابية والتخريبية هددت حرية الملاحة.





وأضاف الشيخ المبارك خلال كلمة ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة، "نجدد إدانتنا للهجمات الإرهابية التي طالت منشآت شركة أرامكو السعودية ونؤكد موقفنا الداعم لكافة الإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها".





وتابع: "قضية فلسطين تحتل مكانة عالية في عالمنا العربي والإسلامي وبقاءها دون حل يزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة"، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.



