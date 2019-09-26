رئيس الوزراء الكويتي: لا حل عسكريا للأزمة السورية

أكد رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الصباح، اليوم الخميس، ضرورة تسوية الأزمة السورية بدون الحل العسكري.





وأضاف الشيخ المبارك خلال كلمة ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "نجدد موقفنا بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية".





وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أوضح الشيخ الصباح أن موقف الكويت ثابت بشأن اليمن، قائلًا: "لا حل عسكري للأزمة اليمنية، والكويت تجدد استعدادها لاستضافة الحوار".



