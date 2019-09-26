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أخبار العالم

رئيس الوزراء الكويتي: لا حل عسكريا للأزمة السورية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:16 ص
الشيخ جابر المبارك
الشيخ جابر المبارك الصباح
أحمد قاسم
أكد رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الصباح، اليوم الخميس، ضرورة تسوية الأزمة السورية بدون الحل العسكري. 

وأضاف الشيخ المبارك خلال كلمة ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "نجدد موقفنا بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية".

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أوضح الشيخ الصباح أن موقف الكويت ثابت بشأن اليمن، قائلًا: "لا حل عسكري للأزمة اليمنية، والكويت تجدد استعدادها لاستضافة الحوار".

وأشار رئيس الوزراء الكويتي إلى أن الإرهاب من أهم التحديات التي تضرب الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن المنطقة عانت بشكل من العمليات التخريبية للتنظيمات الإرهابية.

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