تركي آل الشيخ: نادي ألميريا الإسباني يتحدى أي فريق عربي على أرضه

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، استعداد نادي ألميريا الإسباني مواجهة أي نادٍ عربي خلال فترة التوقف بالشتاء.
ونشر فيديو له عبر صفحته بـ"تويتر"، قائلًا "تحدي نادي الميريا ضد اي نادي عربي للعب مباراة ودية على أرضه وبين جماهيره في فترة التوقف بالشتاء".
ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "مع الهلال تكون مباراة قوية وحضور جماهيري كبير 👌"، و"تحدى الرجاء البيضاوي لأنه وصل لنهائي كأس العالم للأندية"، و"جيبهم يا ابو ناصر الرياض و خليهم يقابلون الهلال يكون مكتمل الفريق و تشوف كم يفوز على الميريا 😂😂😂😂".