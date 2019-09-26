تركي آل الشيخ: نادي ألميريا الإسباني يتحدى أي فريق عربي على أرضه

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، استعداد نادي ألميريا الإسباني مواجهة أي نادٍ عربي خلال فترة التوقف بالشتاء.





ونشر فيديو له عبر صفحته بـ"تويتر"، قائلًا "‏تحدي نادي الميريا ضد اي نادي عربي للعب مباراة ودية على أرضه وبين جماهيره في فترة التوقف بالشتاء".



