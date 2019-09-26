ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المدينة المنورة تضم 4 صفقات استعدادا للقسم الثالث

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:22 ص
نادي المدينة المنورة
نادي المدينة المنورة
رباب الهواري
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي المدينة المنورة، في إتمام التعاقد مع 4 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثالث .

وقام مسئولو المدينة المنورة في ضم اللاعب محمد قاعود ، حارس مرمى نادي جرجا ،في صفقة إنتقال حر لمدة 3 مواسم .

كما نجح مسئولو المدينة في إتمام التعاقد مع علي أمين ،لاعب خط وسط جنوب سيناء ،في صفقة أنتقال حر .

كما تم التعاقد مع اللاعب عبد الناصر ، لاعب خط وسط الشرقية ،لمدة موسمين .

وقامو مؤخرا باتمام التعاقد مع اللاعب موسي ،مهاجم نادي شبان قنا علي سبيل الاعارة لمدة موسم .

يذكر أن فريق المدينة المنورة قد قرر الإبقاء على ٤ لاعبين فقط بالقائمة الأولى للموسم الجديد وهم : الطواب محمد، ووائل حمدي، وأحمد الضوي ،وحمادة ناصر .

وأنهى الفريق موسمه الماضي بدوري القسم الثالث، محتلًا المركز السادس برصيد 27 نقطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طهطا تضم سيف ربيع مهاجم كوكاكولا لمدة موسمين

مهاجم بتروجيت ينتقل إلى المصرية للاتصالات لـ 3 مواسم

مياه البحيرة يضم عيد ماضي بعد فسخ تعاقده مع المراغة بالتراضي

دمياط يضم 6 صفقات للموسم الجديد

رسميا.. طهطا يضم مصطفى صادق مدافع ديروط لمدة موسمين

رسميا.. طهطا يضم مدافع ناصر الفكرية لمدة موسمين

ترشيحاتنا

أهداف أستون فيلا أمام برايتون بمشاركة المحمدي وتريزيجيه

بدون محمد صلاح .. ليفربول يتأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس رابطة الإنجليزية

بالدليل.. مضبوطات على هاتف أحد المقبوض عليهم تؤكد تلقيه أموالا من قطر للتظاهر ..شاهد

وعد بالعدل.. أول تعليق من مدرب حراس المنتخب عقب الرحيل عن الزمالك

هيبقى فيه عمليات فدائية.. إرهابي يهاجم الجيش ويحرض على قتل رجاله.. شاهد

سنن ما قبل النوم لغفران الذنوب والحفظ من همزات الشياطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روب ولا فستان.. ليلى علوى بإطلالة غير تقليدية فى مهرجان الجونة

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة