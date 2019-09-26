المدينة المنورة تضم 4 صفقات استعدادا للقسم الثالث

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي المدينة المنورة، في إتمام التعاقد مع 4 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثالث .



وقام مسئولو المدينة المنورة في ضم اللاعب محمد قاعود ، حارس مرمى نادي جرجا ،في صفقة إنتقال حر لمدة 3 مواسم .



كما نجح مسئولو المدينة في إتمام التعاقد مع علي أمين ،لاعب خط وسط جنوب سيناء ،في صفقة أنتقال حر .



كما تم التعاقد مع اللاعب عبد الناصر ، لاعب خط وسط الشرقية ،لمدة موسمين .



وقامو مؤخرا باتمام التعاقد مع اللاعب موسي ،مهاجم نادي شبان قنا علي سبيل الاعارة لمدة موسم .



يذكر أن فريق المدينة المنورة قد قرر الإبقاء على ٤ لاعبين فقط بالقائمة الأولى للموسم الجديد وهم : الطواب محمد، ووائل حمدي، وأحمد الضوي ،وحمادة ناصر .



وأنهى الفريق موسمه الماضي بدوري القسم الثالث، محتلًا المركز السادس برصيد 27 نقطة.