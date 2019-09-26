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فن

شاهد.. زوجة أبو في أحدث ظهور بعلامات الحمل

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:41 ص
أبو وزوجته
أبو وزوجته
سعيد فراج
نشر المطرب أبو، صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهر فيها مع زوجته نهال لهيطة، على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، وذلك في أحدث صور وتظهر عليها علامات الحمل خلال الأشهر الأخيرة. 

ويعيش" أبو" حالة من السعادة والتألق علي المستويين الشخصي والعملي والشخصي لقرب إنجاب مولودته الأولى، التي اختار لها اسم "اليدا"، والعملي للنجاحات الفنية المتكررة وآخرها أغنية "عيش ياقلبي" التي حققت نجاحات كبيرة في الوطن العربي. 

وقال "أبو"، "أحب البنات وانتظر قدوم داليدا بفارغ الصبر لتكون بإذن الله مصدر البهجة في حياتي"، مضيفا "اتواجد حاليا في الجونة، استعدادا لتقديم أغنية حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي مساء الجمعة القادم، والتي تحمل اسم "حبيبي يا ليل"، كلماتي والحاني، وتوزيع روبرت كمال".

يذكر أن هذه المرة الثانية التي يقدم فيها أغنية مهرجان "الجونة"، وسبق أن قدم أغنية "3 دقات" في حفل افتتاح الدورة الأولى من المهرجان وحققت نجاحا غير مسبوق علي كل المستويات. 

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