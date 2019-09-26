ايتن عامر تتألق بالأحمر مع زوجها بمهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة ايتن عامر، جمهورها بصورة جديدة مع زوجها عبر موقع إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.





وظهرت ايتن عامر بفستان أحمر جذاب مع زوجها علي السجادة الحمراء بمهرجان الجونة واعتمدت على مظهرها الجذاب مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفاه لإبراز جمالها وأنوثتها.



