ايتن عامر تتألق بالأحمر مع زوجها بمهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة ايتن عامر، جمهورها بصورة جديدة مع زوجها عبر موقع إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
وظهرت ايتن عامر بفستان أحمر جذاب مع زوجها علي السجادة الحمراء بمهرجان الجونة واعتمدت على مظهرها الجذاب مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفاه لإبراز جمالها وأنوثتها.
يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري:قمر الجونة.