ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ايتن عامر تتألق بالأحمر مع زوجها بمهرجان الجونة السينمائي

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:43 ص
ايتن عامر
ايتن عامر
مصطفى كرم
شاركت الفنانة ايتن عامر، جمهورها بصورة جديدة مع زوجها عبر موقع إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وظهرت ايتن عامر بفستان أحمر جذاب مع زوجها علي السجادة الحمراء بمهرجان الجونة واعتمدت على مظهرها الجذاب مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفاه لإبراز جمالها وأنوثتها.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس الماضي  19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري:قمر الجونة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النجوم وزوجاتهم يتألقون .. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة..فيديو

بإطلالة شبابية..ليلي علوي تخطف الأضواء بمهرجان الجونة..والجمهور:جميلة بكل الأزمنة

بفستان ذهبي.. روجينا تتألق بمهرجان الجونة السينمائي

صبا مبارك تتألق فى مهرجان الجونة.. والجمهور: مبهجة

بالشيفون الأصفر المتطاير.. صبا مبارك تتألق فى مهرجان الجونة

بفستان مثير للجدل .. نسرين طافش تتألق بالأسود من مهرجان الجونة.. صور

ترشيحاتنا

هل يجب تدليك القدم باليد في أثناء الوضوء أم يكفي وضعها تحت الماء؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

بالدليل.. مضبوطات على هاتف أحد المقبوض عليهم تؤكد تلقيه أموالا من قطر للتظاهر ..شاهد

خانتنى .. القبض على عامل فى المنيا لشروعه فى قتل عشيقته

فيديوجراف | حقيقة طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته

اخبار الفن.. تفاصيل جديدة فى طلاق هنا شيحة واحمد فلوكس.. و3 مواقف مثيرة لـ غادة عادل.. ومحمد رمضان يرد على الهارب محمد على

دي القاهرة مش القدس.. عمرو أديب يرد على بيان حركة الجهاد الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بفستان جريء.. نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة فى الجونة.. صور