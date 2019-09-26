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فن

أخبار الفن .. حقيقة زواج وائل كفوري السري.. هجوم على حلا شيحة.. رقص أروى جودة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:04 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:


شاركت الفنانة بشرى جمهورها بمجموعة صور عبر موقع إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.


قالت جيسيكا عازار الإعلامية اللبنانية، في لقاء إعلامي في لبنان، إنها ليست مرتبطة في الوقت الحالي، نافية كل الشائعات التي انطلقت حول علاقتها العاطفية مع الفنان اللبناني وائل كفوري وزواجهما سرًا، بعدما ضُجت السوشيال ميديا بهذه الشائعات من قبل. 


نشر المطرب أبو، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع زوجته نيهال لهيطة، على السجادة الحمراء، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، وذلك في أحدث ظهور لها ببطن ممتلئ وعليها علامات الجمل خلال الأشهر الأخيرة من الحمل.


نشرت الفنانة أروي جودة فيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهي ترقص علي السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.


تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنانة حلا شيحة وهى ترقص مع شقيقتيها هنا ورشا وذلك أثناء إحدى الحفلات النهارية مهرجان الجونة السينمائى المقام حاليا فى دورته الثالثة والتى تختتم الجمعة المقبل.

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