طفلة الأهلي تتوج بلقب بطولة الجمهورية أمام شابة الزمالك

توجت هنا جودة نجمة فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي بـ لقب الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى عقب الفوز أمام فرح عبد العزيز نجمة الزمالك.





وحصدت هنا جودة لاعبة النادى الأهلى المركز الأول بعد التفوق على صاحبة المركز الثاني فرح عبد العزيز لاعبه نادى الزمالك، وجاءت مروة هشام لاعبة الأهلى بالمركز الثالث، واحتل المركز الأخير روى الناغى لاعبة نادى الزمالك.





وحققت هنا جودة التي تبلغ 12 عاما الفوز أمام فرح عبد العزيز نجمة الزمالك البالغة 27 عاما بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.



