بالأسود.. رشا مهدى تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة ..صور

نشرت الفنانة رشا مهدي مجموعة من الصور عبر موقع إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.





وحلت رشا مهدي بإطلالة مثيرة بارتدائها فستانا أسود جريئا مكشوف البطن مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع احمر الشفاه واسدال شعرها علي كتفها.





ولقيت الصور اعجاب وتفاعل عدد كبير من متابعيها على أناقتها وإطلالتها الجذابة.



