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فن

بالأسود.. رشا مهدى تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة ..صور

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:12 ص
رشا مهدي
رشا مهدي
مصطفى كرم
نشرت الفنانة رشا مهدي مجموعة من الصور عبر موقع إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وحلت رشا مهدي بإطلالة مثيرة بارتدائها فستانا أسود جريئا مكشوف البطن مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع احمر الشفاه واسدال شعرها علي كتفها. 

ولقيت الصور اعجاب وتفاعل عدد كبير من متابعيها على أناقتها وإطلالتها الجذابة. 

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري:قمر الجونة

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