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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:18 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
ياسمين تيسير
يشهد اليوم، الخميس، 26 - 9 - 2019، إقامة عدد من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية، والتي من أبرزها مواجهات الدوري الإيطالي والدوري الإسباني.

وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 - 9 - 2019 التي ستقام على النحو التالي:

الدوري الإيطالي :
فريق تورينو X فريق ميلان - 21:00 مساءا - BEIN SPORTS

الدوري الإسباني :
فريق إيبار X فريق إشبيلية - 19:00 مساءا - BEIN SPORTS
فريق سيلتا فيجو X فريق إسبانيول - 20:00 مساءا - BEIN SPORTS

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :

فريق الهلال X فريق التعاون - 17:15 مساءا - السعودية الرياضية

فريق ابها X فريق الاتفاق - 17:45 مساءا - السعودية الرياضية

الدوري المصري :
فريق حرس الحدود X فريق وادي دجلة - 16:00 عصرا - تايم و اون سبورت
فريق انبي X فريق طلائع الجيش - 20:00 مساءا - تايم و اون سبورت

البطولة العربية للاندية :
فريق الاتحاد السكندري X فريق العربي الكويتي - 17:00 مساءا - ابو ظبي الرياضية

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