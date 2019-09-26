مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الخميس، 26 - 9 - 2019، إقامة عدد من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية، والتي من أبرزها مواجهات الدوري الإيطالي والدوري الإسباني.
وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 - 9 - 2019 التي ستقام على النحو التالي:
الدوري الإيطالي :
فريق تورينو X فريق ميلان - 21:00 مساءا - BEIN SPORTS
الدوري الإسباني :
فريق إيبار X فريق إشبيلية - 19:00 مساءا - BEIN SPORTS
فريق سيلتا فيجو X فريق إسبانيول - 20:00 مساءا - BEIN SPORTS
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :
فريق الهلال X فريق التعاون - 17:15 مساءا - السعودية الرياضية
فريق ابها X فريق الاتفاق - 17:45 مساءا - السعودية الرياضية
الدوري المصري :
فريق حرس الحدود X فريق وادي دجلة - 16:00 عصرا - تايم و اون سبورت
فريق انبي X فريق طلائع الجيش - 20:00 مساءا - تايم و اون سبورت
البطولة العربية للاندية :
فريق الاتحاد السكندري X فريق العربي الكويتي - 17:00 مساءا - ابو ظبي الرياضية
وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 - 9 - 2019 التي ستقام على النحو التالي:
الدوري الإيطالي :
فريق تورينو X فريق ميلان - 21:00 مساءا - BEIN SPORTS
الدوري الإسباني :
فريق إيبار X فريق إشبيلية - 19:00 مساءا - BEIN SPORTS
فريق سيلتا فيجو X فريق إسبانيول - 20:00 مساءا - BEIN SPORTS
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :
فريق الهلال X فريق التعاون - 17:15 مساءا - السعودية الرياضية
فريق ابها X فريق الاتفاق - 17:45 مساءا - السعودية الرياضية
الدوري المصري :
فريق حرس الحدود X فريق وادي دجلة - 16:00 عصرا - تايم و اون سبورت
فريق انبي X فريق طلائع الجيش - 20:00 مساءا - تايم و اون سبورت
البطولة العربية للاندية :
فريق الاتحاد السكندري X فريق العربي الكويتي - 17:00 مساءا - ابو ظبي الرياضية