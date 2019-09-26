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فن

واللي عنده ضحكة زي ديا.. هند صبري تبهر متابعيها بضحكتها... صور

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:47 ص
هند صبري
هند صبري
مصطفى كرم
نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة عبر موقع إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وحلت هند صبري بإطلالة جذابة بارتدائها توب أسود مكشوف الكتفين مع وضع ميكب خفيف على وجهها بلون ترابي مع إسدال شعرها على كتفيها واعتمدت على إبهار جمهورها بضحكتها العفوية خلال التقاط الصورة.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وأبرز التعليقات "احلا صحكة" و"جميلة ضحكتها" و "قمر" و "واللي عندة ضحكة زي ديا" و "انيقة ومثقفة ومبهجة".

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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