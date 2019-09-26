8 هواتف من هواوي تتلقى نظام Android 10 الجديد.. القائمة الكاملة

أعلنت شركة هواوي Huawei الصينية أن ثمانية هواتف طلبت اختبارًا تجريبيًا للترقية إلى الإصدار الجديد من أندرويد وهو Android 10، مما يعني أن النسخة التجريبية حول العالم يمكن أن تصل إلى الهواتف في غضون أيام قليلة، وفقا لموقع "تراستد ريفيوز" التقني.
ولفت الموقع التقني إلى أن الأجهزة التي تحمل علامة "هونر" Honor ستتلقى واجهة مستخدم Magic 3.0 ، بينما ستتلقى الهواتف التي تحمل علامة هواوي واجهة مستخدم EMUI 10، وإليك القائمة الكاملة بالهواتف التي ستتلقى الإصدار الجديد من نظام تشغيل أندرويد قريبًا:
Huawei Mate 20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 X
Huawei Mate 20 RS Porsche Design
Honor 20
Honor 20 Pro
Honor View 20
Honor Magic 2
ويذكر أن أجهزة Huawei P30 و Huawei P30 Pro قد تلقت بالفعل تحديث Android 10 في وقت سابق من شهر سبتمبر.