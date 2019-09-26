تكلفة قصر أردوغان بالأرقام.. 2 مليار ونصف ليرة للحدائق و3 ملايين للمراحيض ..فيديو





عرضت قناة "تركيا الآن"، على موقع "يوتيوب"، فيديو مصورًا يرصد بالأرقام تكلفة قصر رجب أردوغان، الرئيس التركي، في أنقرة.وجاء بالفيديو، أن تكلفة تصميم وتنسيق الحدائق والأشجار 2 مليار و500 مليون ليرة تركية، أما رعاية الحدائق فتكلفت 108 ملايين ليرة، أما الزجاج المصفح فتكلف 701 مليون ليرة.وتكلف سجاد قصر الرئيس التركي، "4000 متر"، مليون و200 ألف ليرة تركية، ويستهلك القصر كهرباء بقيمة مليون و200 ألف ليرة شهريا، والتبريد لمدة 6 أشهر يتكلف 3 ملايين و600 ألف ليرة.وبحسب "تركيا الآن"، فتتكلف التدفئة والغاز الطبيعي لمدة 6 أشهر، 10 ملايين ليرة تركية، بينما تكلفة كاميرات الأمن، فبلغت 50 مليون ليرة تركية، بينما تتكلف نظافة قصر أردوغان 104 ملايين ليرة، و30 مليون ليرة تكلفة 81 مصعدًا بالقصر.وتكلفت مراحيض قصر أردوغان في أنقرة، 3 ملايين ليرة تركية، لعدد 500 مرحاض، و60 مليون ليرة تكلفة الطرق حول القصر، و3 ملايين و200 ألف ليرة تركية، قيمة 4000 متر باركيه لقاعات الرقص.