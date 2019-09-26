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رياضة

طالب بتدخل مرتضى منصور في أزمته مع المقاصة.. طارق يحيى: نصحت أيمن حفني بعدم الرحيل

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:07 ص
طارق يحيى
طارق يحيى
ياسمين تيسير
كشف طارق يحيى، رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل أزمة أيمن حفني نجم الفريق السابق المنضم حديثا لفريق مصر المقاصة بشأن عدم إمكانية مشاركته مع فريقه الحالي نظرا لعدم قيده بصفوف الفريق.

وأكد طارق يحيى، في تصريحات لـ قناة "الحدث اليوم"، أنه كان ضد رحيل أيمن حفني عن الزمالك، وأخبر اللاعب بضرورة بقائه في الفريق لما يملكه من إمكانات رائعة، إضافة إلى حب رئيس نادي الزمالك له.

وأضاف طارق يحيى، أن حفني هو من أصر على الرحيل خاصة في ظل مشاركاته القليلة مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وتابع طارق يحيى، أن أيمن حفني لاعب مميز ولديه مواهب جيدة، ومن الظلم بقاؤه بلا مشاركة مع مصر المقاصة نظرا لخطأ إداري لا ذنب له.

وطالب طارق يحيى، بتدخل رئيس الزمالك لـ حل تلك الأزمة والتأثير على اتحاد الكرة الموافقة على قيد حفني حاليا.

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