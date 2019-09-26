لأول مرة.. أحمد سعد يكشف عن صورة لابنته

هنأ الفنان أحمد سعد ابنته بعيد ميلادها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر أحمد سعد صورة ابنته لأول مرة عبر "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "بنتي الحبيبة الغالية جودي.. كل سنة وانتي طيبة يا عمري وأجمل حاجة في حياتي.. بحبك وعقبال ١٠٠ سنة وانتي أغلى من الدنيا عندي".



ولقيت الصورة ردودا كثيرة من متابعيه عبر "إنستجرام" وجاءت التعليقات بين "ربنا يخليهالك" و"كل سنة وهي طيبة" و"ما شاء الله عليها ربنا يحفظهالك" و"كل سنة وانتى طيبة يا جودى عقبال 100 سنة" و"ربنا يبارك ويخلي تشوفها أحلى عروسة".



وطرح أحمد سعد مؤخرًا أغنية "يا مدلع" التي دخلت قائمة الأكثر رواجًا على "يوتيوب"، حيث حققت الأغنية حوالي 2 مليون مشاهد بعد أيام قليلة من طرحها، كما احتلت مرتبة متقدمة في قائمة "التريند"، والاغنية من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوي إيديسون أبا كارديس.



يذكر أن كليب "يا مدلع" تم تصويره في مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق يومين، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.

