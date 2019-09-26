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منوعات

ملاذ للجريمة واستغلال الأطفال.. إغلاق تطبيق مراسلات شهير.. تفاصيل

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:19 ص
KIK
KIK
آية جمعة
من المقرر أن يتم إغلاق واحد من أفضل تطبيقات المراسلة الفورية السريعة والمجانية أيضًا.

ووفقا لمجلة "فوربس" البريطانية، سيتم إغلاقها منصة "كيك" KIK، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصة في عملة مشفرة أنشأها أصحاب التطبيق.

ولكن يبدو أن هذا ليس السبب الرئيسي للإغلاق، حيث واجه التطبيق انتقادات مستمرة لأنه أصبح ملاذًا للجريمة و المضايقة واستغلال الأطفال.

في إحدى الحالات الصادمة، قُتلت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا على يد رجل الذي كانت تتواصل معه عبر كيك KIK . 

وجد تحقيق أجرته مجلة "فوربس" فيما بعد أن الاستمالة ومشاركة مواد إساءة معاملة الأطفال كانت منتشرة عبر التطبيق. 

وفي وقت سابق من هذا العام، ظهر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد استولى على حساب مستخدم KIK لإدارته مجموعات تشارك صور غير قانونية لأكثر من عام.

لكن الرئيس التنفيذي تيد ليفينجتون لم يذكر أي من هذه المشاكل، بدلًا من ذلك ، قال إن الشركة تعيد التركيز على عملتها المشفرة ، Kin ، التي تم إطلاقها مرة أخرى في عام 2017.

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