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رياضة

موعد مباراة الاهلى أمام كانو سبورت بدوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:31 ص
النادي الاهلي
النادي الاهلي
ياسمين تيسير
تتجه أنظار عشاق الكرة مساء يوم السبت المقبل لـ استاد برج العرب لمتابعة مباراة الأهلي أمام كانو سبورت الغاني في إطار مباراة اياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد برج العرب وستذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت.

وكان الأهلي فاز على كانو سبورت في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية الأسبوع الماضي بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان.

وأعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 5 آلاف مشجع لدعم الفريق خلال المباراة.

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