موعد مباراة الاهلى أمام كانو سبورت بدوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة مساء يوم السبت المقبل لـ استاد برج العرب لمتابعة مباراة الأهلي أمام كانو سبورت الغاني في إطار مباراة اياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد برج العرب وستذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت.





وكان الأهلي فاز على كانو سبورت في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية الأسبوع الماضي بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان.



