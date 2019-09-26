بن سلمان يبحث مع إسبر إرسال قوات أمريكية إلى السعودية بعد هجوم أرامكو.. وترامب يطالب الشفافية بشأن فضيحة أوكرانيا.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

الملك سلمان وولي عهده يستقبلان رئيس الوزراء العراقي

وزير الطاقة السعودي: المملكة تستعيد القدرة الإنتاجية من الغاز

محمد بن سلمان: هجوم أرامكو تصعيد خطير تجاه العالم بأسره

رئيس الوزراء الكويتي: لا حل عسكري لأزمة اليمن وسوريا.. ونطالب إيران باحترام سيادة الدول





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وقالت صحيفة "الأنباء" إن إقبال المستثمرين على شراء السندات الحكومية ذات آجال 5 و10، يؤكد على قوة الاقتصاد المصري، ونجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرةً إلى أن السندات الحكومية هي أوراق مالية طويلة الأجل تستخدمها الحكومة لتمويل الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل أثناء تنفيذ الموازنة بهدف سد عجز الموازنة، كما يعتبر العائد على السندات الحكومية هو العائد على الاستثمار كنسبة مئوية على ديون الحكومة، في حين يعد عجز الموازنة هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات مضافا إليه صافي الحيازة من الأصول المالية.



وذكرت "الجريدة" أن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة، وجهت ردا رسميا إلى الجمعية العامة على ما جاء في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، حيث أعربت ن "بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي".



على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عقد مباحثات مع مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الذي يزور المملكة للمرة الثانية، حيث تم خلال المباحثات استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة، بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخرا.



كما استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبد المهدي حيث تركّزت محادثاتهما حول الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية للمملكة، والتي حمّلت واشنطن ايران مسئوليتها.



ونقلت "القبس" عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن إنتاج السعودية من غاز الإيثان، قد بلغ 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4،5 % فقط.



وذكرت "الأنباء" أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، تطرق للترتيبات الجارية لإرسال قوات أميركية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، حيث أشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وشدد الأمير بن سلمان على أن الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة يعد تصعيدا خطيرا تجاه العالم بأسره، ويتطلب وقفة حازمة حفظا للسلم والأمن الدوليين.



وأبرزت "كونا" كلمة رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعا إيران إلى "البدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية".



وفيما يتعلق باليمن، قال الصباح إن "استمرار الأزمة اليمنية يبقى علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة"، مشددًا على أنه لا حل عسكريا للأزمة ، معربا عن استعداد بلاده "لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة".



وفي الشأن السوري، قال إن تطورات الأزمة السوریة التي دخلت عامها التاسع تقف بكل ما تحمله من معاناة إنسانية على فقدان الإجماع الدولي وغياب الحوار بين أطراف الأزمة، مشيرا إلى أن ذلك "كان سببا رئيسيا في إطالة هذا النزاع الدامي".



واهتمت "الوطن" بتصريحات وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، التي أكد فيها أن إيران تنشر الفوضى في المنطقة عبر الميليشيات، ولها تاريخ طويل من الاغتيالات، وأيضا التفجيرات من بينها "تفجير الخبر" في السعودية، مؤكدا أن إيران هي الراعي الأساسي للإرهاب في العالم، مستغربًا من أن تكون إيران هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تستهدفها القاعدة.



دوليًا، قالت "الراي" إن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كلف زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، مشيرةً إلى أنه سيكون أمام م نتنياهو 28 يوما لتشكيل حكومة مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوما آخر.



وذكرت "الأنباء" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أعلنا التفاصيل الأولية لاتفاق تجاري جديد بين البلدين، حيث قال ترامب إنه سيفتح الأسواق اليابانية أمام منتجات أميركية بقيمة سبعة مليارات دولار، مضيفا أن مفاوضين من الجانبين سيواصلون المحادثات.



وأشارت "الجريدة" إلى أن ترامب كشف أنه أخبر زعيم الحزب الجمهوري بأنه يؤيد الشفافية في قضية علاقة المنافس الديمقراطي المحتمل له جو بايدن مع أوكرانيا، سواء فيما يخص مكالمته هو الهاتفية مع نظيره الأوكراني أم فيما يخص أموال تلقاها بايدن وابنه من أوكرانيا والصين.



ونقلت "الراي" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله إن الولايات المتحدة تريد حلا سلميا للتوتر مع إيران لكن الكرة في ملعب طهران، مضيفًا: "نريد حلا سلميا مع طهران ونأمل في أن نتمكن من الوصول إلى ذلك. في النهاية فإنه سيكون على الإيرانيين اتخاذ هذا القرار".

