القنصل الفرنسي بالإسكندرية: أطفالنا مغرمون كثيرا بالحضارة المصرية

ألقت قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، محاضرة بصالون محمود سعيد الثقافي بعنوان "العلاقات الثقافية المصرية الفرنسية"، حيث تحدثت عن الفكر الثقافي الفرنسي الذي وصفه الرئيس الفرنسي بثلاث كلمات "هو فكر به روح المقاومة، والكونية، والإنسانية".





كما ذكرت عشق الفرنسيين لمصر وأن جميع الأطفال بفرنسا يهتمون كثيرا بالحضارة المصرية؛ فيبحثون عن كتب فرنسية تتكلم عنها.





كما أعطت أمثلة عن كُتَّاب عشقوا وتناولوا الحضارة المصرية بكتاباتهم مثل: شاتوبريان، ونيرفال.





ولكن كان النصيب الأكبر بالمحاضرة للكاتب الفرنسي أندريه مالرو. فتكلمت عنه القنصل واصفة إياه بأنه شخصية فرنسية من الطراز الأول : فهو مثقف عصامي، و مقاوم، و رجل دولة.





وأضافت "فهو كاتب كبير، و مقاوم لأنه شارك بالعديد من الحروب ضد الفاشية و النازيين بل و رجل دولة لأنه أول وزير للثقافة في عهد الچنرال دو جول فأثناء عمله بالوزارة تجنب فخين. الأول هو أن تكون الأعمال الفنية أو الأعمال الأدبية من إنتاج الدولة. أما الثاني، فهو لم يجعل الثقافة قاصرة على الطبقة الراقية؛ بل جعلها في متناول الجميع؛ فأنشأ العديد من المراكز الثقافية لتكون الثقافة ملكية عامة".





و عن علاقته بمصر قالت إنه أول من نادى في خطابه بالأمم المتحدة عام ١٩٦٠، إلى ضرورة إنقاذ التراث المصري قاصدا بذلك معبد أبو سمبل داعيا اليونيسكو لإنقاذه.





واختتمت القنصل ندوتها بذكر النجاح الذي حققه معرض توت عنخ آمون بفرنسا بالشهور القليلة الماضية فقد وصل عدد الزائرين لمليون وأربعمائة ألف زائر.



