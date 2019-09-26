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فن

بعد إطلالتها الشبابية بمهرجان الجونة ليلي علوي تتصدر تويتر.. ومغرد: بقت أصغر مني

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:22 ص
ليلي علوي
ليلي علوي
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ليلي_علوي بسبب إطلالتها وأناقتها بمهرجان الجونة السينمائي.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

#‏ليلي_علوي بقت أصغر مني شخصيا 😍❤️.

‏ليلي_علوي دايمًا قمر ❤️❤️

‏فستان ليلي_علوي تحفه ❤

‏‎جميله من يومها ليلى_علوي 😍😍

‏‎هو عادي بس عشان هي ليلي علوي 😂

‏معروفه اصلا ليلي علوي وعمرو دياب مابيكبروش احنا اللي بنكبر بس 😱😂😂 #ليلي_علوي.

‏ليلي_علوي الاحلي ف كل مهرجان ف كل الايام بجد

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