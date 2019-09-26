بعد إطلالتها الشبابية بمهرجان الجونة ليلي علوي تتصدر تويتر.. ومغرد: بقت أصغر مني

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ليلي_علوي بسبب إطلالتها وأناقتها بمهرجان الجونة السينمائي.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



#‏ليلي_علوي بقت أصغر مني شخصيا 😍❤️.



‏ليلي_علوي دايمًا قمر ❤️❤️



‏فستان ليلي_علوي تحفه ❤



‏‎جميله من يومها ليلى_علوي 😍😍



‏‎هو عادي بس عشان هي ليلي علوي 😂



‏معروفه اصلا ليلي علوي وعمرو دياب مابيكبروش احنا اللي بنكبر بس 😱😂😂 #ليلي_علوي.



‏ليلي_علوي الاحلي ف كل مهرجان ف كل الايام بجد

