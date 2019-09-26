توك شو.. اعترافات متهمين بتلقي تمويل من قطر للتظاهر فى مصر.. و10 نجمات يثرن الجدل في الجونة

نشر موقع "صدى البلد" عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار.عرض الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اعترافات شخصيات من جنسيات أجنبية مختلفة تم إلقاء القبض عليهم في مصر مؤخرًا بعد دعوات الإخوان للتظاهر.ونشر الإعلامي عمرو أديب، صورًا من رسائل ومراسلات على هواتف المقبوض عليهم تؤكد تحريضهم ودعواتهم للتظاهر في مصر لهدم الدولة.توجت هنا جودة، نجمة فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، بـ لقب الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى عقب الفوز أمام فرح عبد العزيز نجمة الزمالك.شهدت السجادة الحمراء، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، العديد من الإطلالات للنجمات، اللاتي حرصن على اختيار فساتين أنيقة ومبهرة لخطف الأضواء على السجادة الحمراء.عرضت قناة "تركيا الآن"، على موقع "يوتيوب"، فيديو مصورًا يرصد بالأرقام تكلفة قصر رجب أردوغان، الرئيس التركي، في أنقرة.وجاء بالفيديو، أن تكلفة تصميم وتنسيق الحدائق والأشجار 2 مليار و500 مليون ليرة تركية، أما رعاية الحدائق فتكلفت 108 ملايين ليرة، أما الزجاج المصفح فتكلف 701 مليون ليرة.قالت جيسيكا عازار، الإعلامية اللبنانية، في لقاء إعلامي في لبنان، إنها ليست مرتبطة في الوقت الحالي، نافية كل الشائعات التي انطلقت حول علاقتها العاطفية مع الفنان اللبناني وائل كفوري وزواجهما سرًا، بعدما ضُجت السوشيال ميديا بهذه الشائعات من قبل.حقق فريق أستون فيلا الإنجليزي، فوزًا رائعًا أمام برايتون ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزي مساء أمس، الأربعاء.وشارك محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، نجما المنتخب المصري في المباراة منذ الدقيقة الأولى أمام برايتون.