خالد الصاوي يغني ما بلاش اللون دا معانا للكلبة كيكي ... فيديو

نشر الفنان خالد الصاوي فيديو جديدا له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو يغني لكلبته "كيكي".



وظهر خالد الصاوي بفيديو طريف وهو يغني أغنية "ما بلاش اللون ده معانا" للكلبة كيكي داخل غرفتة وعلق علي الفيديو قائلا "هيا نغني".



ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الطف انسان في العالم" و "انت فرفوش اوي" و "روحك جميلة يا استاذ خالد" و "انت ازاي عظيم كده يا عم خالد" و"انت راجل عسل".



وشارك الفنان خالد الصاوي في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبدالعزيز ونيللي كريم واياد نصار وهند صبري وشيرين رضا من تأليف احمد مراد واخراج مروان حامد.