اتحاد الكرة يعلن تفاصيل التعاقد مع حسام البدري لقيادة منتخب مصر فى هذا الموعد

تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ظهر اليوم، الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن جميع تفاصيل التعاقد مع حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز السابق، لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.



ومن المقرر أن يقام المؤتمر في تمام الساعة 12 ظهرا بفندق الماريوت.



وسيعلن حسام البدري خلال المؤتمر عن الجهاز المعاون له والذي سيضم محمد بركات مديرا للمنتخب، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وأحمد أيوب وطارق مصطفى مدربين، وسيد معوض مدربا مساعدا.



وسيبدأ المؤتمر بكلمة لـ عمرو الجنايني، تليها كلمة لـ حسام البدري ومراسم تسليمه قميص منتخب مصر، وعقب ذلك أسئلة الإعلاميين.