تحول السعودية إلى مكان لتساقط الثلوج والأمطار بعد 15 عاما.. اعرف السبب

عرفت شبه الجزيرة العربية منذ قديم الأزل بطقسها القاسي، وحرها الشديد، ولطالما وصف الحجاج في المملكة العربية السعودية خطواتهم على بلاط الحرم المكي الساخن كأنها "المشي على صفيح ساخن" في موسم الحج خلال الصيف، بل واستعانت المملكة بالأجهزة والمواد المبردة في جميع أنحائها، لكن هل تتوقع أن ينتهي هذا وتتحول الأرض ذات المناخ الصحراوي إلى مدينة ثلجية؟



صرح أحد الخبراء بأن المملكة العربية السعودية ستتحول من اللون الأصفر الصحراوي إلى اللون الأبيض من شدة تساقط الثلوج عليها، ويرجع ذلك إلى التغيرات المناخية التي طرأت على العالم، والتي ستتأثر بها السعودية أسرع من أي بلد آخر خلال سنوات قليلة.



الظواهر المناخية الأخيرة فتحت المجال أمام دراسات عالمية عديدة لإثبات وجود تغير مناخي كبير في الطريق إلى العالم، يقول زياد الجهني، محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية، لصحيفة "سبق"، بأنه في خلال 15 عامًا فقط سيتحول الطقس في منطقة شبه الجزيرة العربية تحولًا جذريًا، حيث سينقلب الوضع وتصبح السعودية شبيهة بأوروبا من ناحية الطقس، بينما ستواجه أوروبا أصعب فتراتها بسبب الجفاف الناتج عن التغير المناخي غير الطبيعي، والذي ينادي العالم أجمع في مسيرات واحتجاجات بضرورة استيعابه ومعالجته.



تفيد الدراسات بأن التغير المناخي ناتج عن "تلوث الغلاف الجوي" المسئول عن حماية الكوكب بالكربون، وذوبان جليد القطبان بارتفاع درجات الحرارة والتلوث البيئي، وهو ما سيقلب كوكب الأرض رأسًا على عقب وستنتشر المجاعات والهجرة الجماعية من الطقس السيئ إلى طقس أكثر أمانًا.