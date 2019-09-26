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أخبار العالم

الصين تدعو كوريا الجنوبية إلى تسريع عملية التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:43 ص
وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي
أ ش أ
أكد عضو مجلس الدولة الصيني وزير الخارجية الصيني "وانج يي" أهمية أن تعمل بكين وسول على تعزيز مواءمة استراتيجياتهما التنموية، وتنمية أسواق ثالثة بشكل مشترك، وتسريع عملية التفاوض بشأن المرحلة الثانية من اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وقال وانج – خلال لقائه وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج- وها، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة - إن الصين مستعدة للعمل مع كوريا الجنوبية لدفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلي، مشيرا إلى أنه ينبغي تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف، وتعميق التبادلات الشعبية والثقافية في الألعاب الأوليمبية الشتوية، والتبادلات بين الشباب وغيرها.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج- وها" إن بلادها ترغب في توسيع التعاون العملي مع الصين في مختلف المجالات وتعزيز مواءمة مبادرة الحزام والطريق الصينية مع استراتيجية بلادها التنموية.

وأكدت كيونج أهمية حفاظ البلدين على الاتصال الوثيق بشأن العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي في ظل الظروف الحالية.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء أيضا، وجهات النظر بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

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