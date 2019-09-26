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أخبار العالم

الصين تؤكد أهمية تعزيز الاتصال مع الهند والتعامل بشكل صحيح مع الخلافات

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:21 ص
وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي
أ ش أ
قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن تعزيز الاتصال مع الهند يصب في مصلحة البلدين والعالم بأسره، مشددا على أهمية تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة، والتعامل بشكل صحيح مع الخلافات بينهما.

وأضاف وانغ – خلال لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الهندي "سوبراهمانيام جايشنكار" على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك - أن الصين والهند ممثلان مهمان للاقتصادات الناشئة، وأن تقوية التواصل الاستراتيجي، وتعزيز التعاون باستمرار يصب في مصلحة البلدين والعالم.

وأوضح وانغ أن بلاده مستعدة للعمل مع الهند لتعزيز زخم تنمية العلاقات الثنائية، والاستعداد للمرحلة القادمة من التبادلات المهمة رفيعة المستوى، وضخ حيوية جديدة لتنمية أكثر استقرارا ومستقبل أفضل لتطوير العلاقات الثنائية.

وأكد وانغ ضرورة عمل الجانبين معا للحفاظ على السلام في مناطقهما الحدودية وتهيئة الظروف من أجل تحقيق تنمية مستدامة وصحية للعلاقات الثنائية.

من جانبه، قال وزير الشئون الخارجية الهندي "سوبراهمانيام جايشنكار" إن الهند تولي أهمية كبيرة للتبادلات رفيعة المستوى بين البلدين في المرحلة التالية، ومستعدة للتواصل عن قرب مع الصين لضمان نجاح الأنشطة ذات الصلة، من أجل ضمان التنمية المستقبلية للعلاقات الهندية - الصينية.

وأبدى جايشنكار أيضا استعداد بلاده للانضمام إلى الصين في التعامل مع الخلافات بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور، معربا عن أمله أن يعزز الجانبان التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة وإدارة موارد المياه عبر الحدود.

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