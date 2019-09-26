الرئيس العراقي يجتمع بنظيره الإيراني في نيويورك

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الرئيس برهم صالح التقى بنظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس.



وقالت الوكالة إن الزعيمين استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها مضيفة أن الرئيس العراقي شدد على أهمية التعاون بين البلدين الجارين للحافظ على الاستقرار الإقليمي ومواجهة التطرف والإرهاب.