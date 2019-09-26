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أخبار البلد

سفير الصين: علاقتنا مع مصر أكثر إشراقا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:24 ص
سفير الصين في القاهرة
سفير الصين في القاهرة
محمد مجدي
قال سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن العلاقات الصينية - المصرية سيكون لها مستقبل أكثر إشراقا، مشيرا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت منذ 63 عاما، ولطالما اتسمت العلاقات بينهما بالاحترام والدعم واستمرت الصداقة بين الشعبين بمرور الزمن وتزداد قوة بمرور الوقت.

وأضاف سفير الصين بالقاهرة، خلال احتفالية السفارة بالعيد القومي الـ70 للصين، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين تتعمق وتشهد تعاونا مثمرا فى جميع المجالات، سواء على الصعيد العالمى أو على الصعيد الثنائى.

وأشار السفير إلى أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر يبلغ حوالى 7 مليارات دولار، كما زار مصر نصف مليون مواطن صينى فى 2018.

وأكد سفير الصين في القاهرة أن رؤية مصر 2030 تتوافق مع مبادرة الصين "الحزام والطريق"، وشمل التعاون المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، كما نظم الجانبان مراسم إطلاق مشروع القمر الصناعى "مصر سات 2".

وساهمت المشاريع الصينية فى تطوير شبكة الكهرباء المصرية الوطنية، كما ساعدت مصر على أن تنتج الألياف الزجاجية، واللوحات الشمسية.

وتابع: "فى ظل التغيرات العميقة والمعقدة التى يمر بها العالم اليوم، يتعين على الصين ومصر الدفاع عن التنوع الحضارى والدعوة إلى الحوار الحضارى بما يساهم فى تعزيز التنمية البشرية فى القرن الحادى والعشرين وبناء مجتمع المصرية المشترك للبشرية".

من جهة أخرى، قال إن الصين تمكنت تحت قيادة الحزب الشيوعى الصينى من مواجهة الكثير من التحديات خلال 70 عاما، منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وأوضح أن الصين تحتفل بمرور 70 عاما من التقدم والمجد أصبحت خلالهما ثانى أكبر اقتصاد فى العالم واستطاعت تحقيق الكثير من الإنجازات التى ساهمت فى تعزيز الحرية والتنمية البشرية حول العالم، لاسيما وأنها تساهم فى النمو العالمى بنسبة 30%.

وأوضح السفير أن الرئيس الصينى، شى جين بينج، طرح فكرة بناء نمط جديد للعلاقات الدولية، وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.

وأكد أن الاستثمارات الأجنبية الصينية بلغت العام الماضى 129.8 مليار دولار، بينما بلغت نسبة الواردات 2.14 تريليون دولار، لافتا إلى أن بكين تعد عامل استقرار مهم وقوة بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمى.

وأشار السفير إلى أن مبادرة الصين "الحزام والطريق"، والتى تم البدء فى تطبيقها فى 2013، تعود بمنافع حقيقية لجميع المشاركين بها.

حضر الاحتفالية، وكيل مجلس النواب، محمود الشريف، ووزير الآثار، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التعليم العالى، ووزير النقل، ومساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية السفير هانى سليم، والمتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، عصام شرف، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابى.

كما حضر عدد من السفراء منهم، سفير كمبوديا، صربيا، كوريا الشمالية، نيوزيلندا، فرنسا، تايلاند، جورجيا، كازاخستان، ميانمار، شيلى، بيرو، بولندا، كوبا، أفغانستان، فيتنام، السعودية، أذربيجان، الهند، ألمانيا، الدنمارك، الاتحاد الأوروبى، ليتوانيا، كندا، فنزويلا، كوريا الجنوبية، بلغاريا، القائم بأعمال سفير طاجيكستان.

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