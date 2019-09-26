شبح.. كرسي يتحرك وحده داخل مستشفى فى الهند وسط رعب موظف الأمن.. فيديو

لكن طبيبًا بالمستشفى حاول طمأنتهم قائلًا إن الكرسي المتحرك قد اندفع بفعل عاصفة لوقوفه في منطقة مكشوفة جزئيًا، مبررًا: "لقد كان على الأرض الملساء وخرج، كانت مجرد ريح ولا يوجد أي أشباح".





وقال الحارس كومار الذي كان جزءًا من فريق أمن مكون من ثلاثة حراس: "لقد خرجت لأشرب بعض الماء وتركت زميلي في الداخل، رأيت الكرسي يتحرك بمفرده، وأظن أن هذا من فعل الرياح وليس أي شيء آخر، فلقد كنت أشعر أيضًا بالبرد الشديد خلال تلك الليلة".

في وقت متأخر من الليل داخل مستشفى في الهند، وقف حارس المبنى مرعوبًا ومذهولًا بعدما رأى "كرسي متحرك" خرج من مكانه واتجه ناحية الباب مسرعًا إلى خارج المستشفى في شانديجار، وكأن شبحًا كان يجلس عليه ويحركه.وبإعادة اللقطات على كاميرا المستشفى لفهم ما حدث، وجدوا أن الكرسي رجع إلى الخلف ثم تحرك يمينًا ويسارًا وبعد ذلك مشى وحده في الظلام إلى الخارج، بل وظل يتخبط في الخارج ويلتف حول الأعمدة بينما وقف الحارس الهندي مرعوبًا وحده.أشعل هذا المقطع تكهنات شديدة بين موظفي المستشفى بأن الكرسي المتحرك تم نقله بواسطة شبح، وقد أراد الخروج من المستشفى، لكن بحسب ما ورد أحجم العديد من الموظفين عن العمل في نوبة الليل بسبب الخوف المتزايد من ذلك الشبح.