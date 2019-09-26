ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شبح.. كرسي يتحرك وحده داخل مستشفى فى الهند وسط رعب موظف الأمن.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:53 ص
شبح
شبح
عزة عاطف
في وقت متأخر من الليل داخل مستشفى في الهند، وقف حارس المبنى مرعوبًا ومذهولًا بعدما رأى "كرسي متحرك" خرج من مكانه واتجه ناحية الباب مسرعًا إلى خارج المستشفى في شانديجار، وكأن شبحًا كان يجلس عليه ويحركه.

وبإعادة اللقطات على كاميرا المستشفى لفهم ما حدث، وجدوا أن الكرسي رجع إلى الخلف ثم تحرك يمينًا ويسارًا وبعد ذلك مشى وحده في الظلام إلى الخارج، بل وظل يتخبط في الخارج ويلتف حول الأعمدة بينما وقف الحارس الهندي مرعوبًا وحده.

أشعل هذا المقطع تكهنات شديدة بين موظفي المستشفى بأن الكرسي المتحرك تم نقله بواسطة شبح، وقد أراد الخروج من المستشفى، لكن بحسب ما ورد أحجم العديد من الموظفين عن العمل في نوبة الليل بسبب الخوف المتزايد من ذلك الشبح.

لكن طبيبًا بالمستشفى حاول طمأنتهم قائلًا إن الكرسي المتحرك قد اندفع بفعل عاصفة لوقوفه في منطقة مكشوفة جزئيًا، مبررًا: "لقد كان على الأرض الملساء وخرج، كانت مجرد ريح ولا يوجد أي أشباح".

وقال الحارس كومار الذي كان جزءًا من فريق أمن مكون من ثلاثة حراس: "لقد خرجت لأشرب بعض الماء وتركت زميلي في الداخل، رأيت الكرسي يتحرك بمفرده، وأظن أن هذا من فعل الرياح وليس أي شيء آخر، فلقد كنت أشعر أيضًا بالبرد الشديد خلال تلك الليلة".

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فقدوا قدرتهم على الحشد.. الخرباوي: الإخوان عايزين الناس تنزل الشارع لهذا السبب

احذر.. أنت أكثر عرضة للسكتة الدماغية إذا كنت تعيش في هذه المناطق

من الأجمل؟ بـ فساتين راقية نجمات تألقن فى حفلات اليوم الوطني السعودي

مش بتاكل وتنكر.. علماء يكتشفون أن القطط أكثر ارتباطا بمالكيها من البشر

طفلة الأهلي تتوج بلقب بطولة الجمهورية أمام شابة الزمالك

أهداف أستون فيلا أمام برايتون بمشاركة المحمدي وتريزيجيه

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

نجلاء بدر بفستان مثير بمهرجان الجونة.. ومتابعون: غلبتي رانيا يوسف ..فيديو

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

طالب بتدخل مرتضى منصور في أزمته مع المقاصة.. طارق يحيى: نصحت أيمن حفني بعدم الرحيل

بـ 5 جنيهات.. طريقة سحرية لإطالة الشعر في أسبوع

روب ولا فستان.. ليلى علوى بإطلالة غير تقليدية فى مهرجان الجونة

موعد مباراة الاهلى أمام كانو سبورت بدوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 26 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

من الأجمل؟ بـ فساتين راقية نجمات تألقن فى حفلات اليوم الوطني السعودي