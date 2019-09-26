الرئيس السيسي يشارك في قمتين إفريقيتين بنيويورك .. أبرز اهتمامات الصحف الإماراتية

مصر تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة أردوغان على جميع جرائمه

تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

الكويت تعرض استضافة أطراف الصراع اليمني

انتخاب كريستالينا جورجييفا مديرة لصندوق النقد الدولي



أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم مشاركة الرئيس السيسي في قمتين إفريقيتين بنيويورك لتصفية خلافات عالقة في القارة، واهتمت بتكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتكليف حكومة جديدة، كما تابعت تطورات الشروع في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي في الكونجرس بعد تسريب مكالمته مع نظيره الأوكراني.



في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، في قمتين مع ثلاثة زعماء أفارقة، في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، ضمت الأولى الرئيسين الجيبوتي إسماعيل عمر جيله والكيني أوهورو كينياتا، وضمت الثانية رئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، ورئيس كينيا، واستهدفت القمتان ممارسة مصر لدورها الإفريقي في تصفية الخلافات العالقة بين جيبوتي وكينيا، وبين الصومال وكينيا، من أجل إعادة الثقة، وتنقية الأجواء، تمهيدًا لعودة العلاقات إلى طبيعتها، خاصة بين كينيا والصومال.



وأبرزت "الخليج" أيضًا دعوة مصر للمجتمع الدولي إلى محاسبة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على جميع جرائمه، خاصة دعم الإرهاب وإمداده بالسلاح، وإيواء الإرهابيين، وتوفير الملاذ الآمن لهم، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، فضلًا عن جرائمه ضد شعبه وضد الأكراد، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.



وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الخليج" إن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 سبتمبر الجاري. وقال ريفلين لنتنياهو أمام الصحافيين "أكلفك بتشكيل الحكومة"، وذلك بعد صدور بيان من مكتب ريفلين جاء فيه أن "مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة ستمنح لرئيس الوزراء وزعيم الليكود".



ونقلت صحيفة "البيان" عن الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، من على منبر الأمم المتحدة، إعلانه استعداد بلاده لاستضافة مفاوضات بين أطراف النزاع في اليمن. وفيما يخص المسألة السورية، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي إن لا حل عسكريا للأزمة، مؤكدًا أن سوريا بإمكانها الخروج من أزمتها عن طريق الخيار السياسي.



وأفادت صحيفة "الوطن" بأن محكمة عسكرية جزائرية أصدرت أحكاما بالسجن 15 سنة بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين أمنيين ورئيسة حزب في محاكمة جرت في وقت قياسي بعيدا عن الإعلام، هي الأولى بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش.



وبحسب موقع "24" الإخباري، ينتظر الناخبون في تونس قرارًا قضائيًا من أجل متابعة مجريات العملية الانتخابية لاختيار رئيس جديد للبلاد، بعد أن تسرّبت معلومات من إمكانية عرض مناظرة رئاسية من داخل السجن. وكان التلفزيون الرسمي التونسي أبدى استعداده لإجراء مناظرة بين قيس سعيد ونبيل القروي داخل سجنه، وذلك في حال لم يسمح القضاء التونسي للقروي، الموقوف بتهم فساد مالي، بالخروج منه.



دوليًا، ذكرت "الخليج" أن البيت الأبيض كشف عن نص مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي التي كانت سببًا في دق جرس إنذار من قبل أحد العاملين في أجهزة المخابرات بشأن ما دار فيها. وجاء نشر نص المكالمة بعدما أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في الكونجرس أن النواب سيبدأون تحقيقًا في احتمال خرق الرئيس للدستور والقانون، بطلب دعم دولة أجنبية ضد خصم سياسي له في الداخل.



ونقلت "البيان" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقًا لإنهاء الحرب التجارية مع الصين المستمرة منذ حوالي 15 شهرًا قد يحدث في موعد أقرب مما يظن الناس. وأبلغ ترامب صحفيين في نيويورك «هم يريدون بشدة إبرام اتفاق... إنه قد يحدث في موعد أقرب مما تظنون».



وبحسب موقع "24"، أصبحت البلغارية كريستالينا جيورجيفا، تاسع مديرة عامة لصندوق النقد الدولي بعد اعتماد الإدارة التنفيذية قرار تعيينها خلفًا للفرنسية كريستين لاجارد.